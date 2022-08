I fan di Gianluca Capozzi in lutto gli sono vicini

Il cantante napoletano Gianluca Capozzi è in lutto per la morte della mamma, che da tempo combatteva contro una malattia che purtroppo non le ha dato scampo. Il 47enne di origini napoletane ricorda con affetto la donna che lo ha cresciuto, il suo sorriso, la sua forza nonostante la sofferenza.

Finalmente puoi sedere nel Regno di Dio in prima fila.

Queste le prime parole del cantante neomelodico della vecchia scuola napoletana, uno dei più famosi dell’attuale panorama musicale. Su Facebook e Instagram, l’artista partenopeo ha deciso di lasciare il suo ricordo per la mamma Iole recentemente scomparsa. Da tempo era malata e la sua battaglia, come dice il figlio, ora è finita.

Addio mammarella mì! Era così che ti chiamavo. La tua battaglia è finita! E tu l’hai vinta resistendo anni ed anni e non arrendendoti mai al male che ti affliggeva. finalmente ora puoi riposarti, finalmente puoi sedere nel regno di Dio in prima fila, tu si che lo meriti per la fede incrollabile che hai sempre avuto.

Così il cantante salute la mamma, circondato dall’affetto di famigliari, amici, conoscenti, colleghi e anche tanti fan che vogliono dimostrare la loro vicinanza in un momento di così grande dolore.

Gianluca Capozzi in lutto, il saluto alla mamma che non c’è più

Il cantante 47enne lascia sui social un lungo ricordo della madre, che già manca come l’aria. Un ricordo doloroso per una donna che è sempre stata al suo fianco e sulla quale Gianluca Capozzi ha sempre potuto contare.