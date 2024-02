Gianluca Ginoble, avete mai visto la sua casa? C’è un incredibile dettaglio che non passa inosservato: di cosa si tratta

In questi giorni il nome di Gianluca Ginoble sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Sta facendo molto chiacchierare la discussione di cui il cantante del trio Il Volo si è reso protagonista in diretta insieme all’amico e collega Piero Barone. Nelle scorse ore, Gianluca ha condiviso sul suo profilo social uno scatto della sua casa che ha attirato l’attenzione di tutti per un dettaglio che non è di certo passato inosservato agli occhi dei più curiosi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dopo la loro partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, i tre componenti de Il Volo hanno deciso di concedersi un periodo di relax. A dimostrazione di ciò ci sono i vari scatti condivisi dai tre artisti sui loro rispettivi profili social; tra questi uno scatto condiviso da Gianluca Ginoble ha attirato l’attenzione di tutti.

Qualche giorno fa Gianluca Ginoble ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che sta facendo molto chiacchierare. Nel dettaglio, il cantante del trio Il Volo ha deciso di immortalare la splendida vista che dà sulla costa teramana e che è possibile osservare dalla sua casa. Nel dettaglio, Gianluca ha immortalato la sala della sua villa in cui è possibile osservare la presenza di un pianoforte e di una grande vetrata.

Ed è proprio questa il dettaglio mozzafiato che ha attirato l’attenzione di tutti, in quanto dalla vetrata della sala della casa di Gianluca Ginoble è impossibile non notare la stratosferica vista che ha fatto innamorare tutti i followers del cantante.

Ricordiamo che Gianluca Ginoble, cantante del trio Il Volo, vive a Montepagano, una frazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Qui è cresciuto con la sua famiglia e non a caso pare che la sua casa si trovi vicino a quella dei suoi genitori.