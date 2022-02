Gianluca Grignani è tornato a Sanremo ieri sera, invitato da Irama che per la serata delle cover ha scelto un suo brano, quel “la mia storia tra le dita” che è forse il più apprezzato.

Un brano difficile da interpretare, quella di Irama è stata una scelta di coraggio, non era facile riportare sul palco di Sanremo Gianluca Grignani con tutti i pregiudizi che si nascondono dietro il suo nome, le sue fragilità, la sua incapacità di gestire il successo. Lo ha fatto e Gianluca si è preso la scena uscendo trionfante dall’Ariston.

E dire che alla vigilia si erano susseguite le voci di una lite tra i due, ma sul palco non è successo nulla di tutto ciò. Salito sul palco a canzone già iniziata, Gianluca Grignani è stato accolto con affetto dal pubblico dell’Ariston e l’interpretazione è stata decisamente passionale.

Fonte: Rai

Gianluca Grignani tra il pubblico, fa ballare tutti

Ad un certo punto il cantautore se nè fregato, è sceso tra il pubblico quasi uscendo fuori dall’Ariston, facendo cantare tutti. E Irama che gli è corso dietro quasi come una babysitter con un bambino da salvare.

Anche su Twitter i fan si sono scatenati nel commentare la scena. “Grignani che scappa nel pubblico e Irama che lo insegue come le best babysitter”, “Grignani che va in mezzo alla gente e smette di cantare e Irama che non sa che cosa fare e cammina random senza una vera meta e inizia a fare vocalizzi per riempire il vuoto”, “Irama che deve cantare e contemporaneamente contenere Grignani, gli sta venendo una sincope”– sono solo alcuni dei commenti più simpatici.

L’Ariston si è trasformato per alcuni minuti in una sorta di karaoke con i due cantanti ad intrattenere il pubblico che a dire il vero è sembrato molto divertito facendosi coinvolgere nella performance.

Poi alla fine il ritorno sul palco con i due che si sono stretti in un abbraccio. E Amadeus ha voluto lanciare un messaggio proprio a Grignani: “Vorremmo rivederti più spesso a Sanremo”. Anche noi.