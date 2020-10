È arrivata finalmente la notizia tanto attesa. Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono diventati finalmente genitori. La piccola si chiama Blu Jerusalema, un nome molto particolare ma sicuramente indelebile.

Il primo annuncio è arrivato dall’imprenditore bolognese. Gianluca Vacchi ha infatti scritto sui social una piccola dedica alla bimba. Facendo inoltre sapere che il parto è andato bene e che non ci sono state complicanze.

Lei è con noi. Sharon e io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la amiamo già più delle nostre vite.

Anche la neomamma, tempo di riprendersi dal parto, ha pubblicato un post sui social. La giovane e bellissima Sharon Fonseca ha dato il benvenuto alla sua bambina.

Nostra figlia è qui. Non riusciamo a descrivere a parole questa esperienza e tutte le emozioni che stiamo provando. Benvenuta nel mondo, Blu Jerusalema Vacchi. Ti amiamo già più delle nostre vite.

Una coppia, ma anche una gravidanza tanto discussa. La differenza di età tra i due è certamente importante, tuttavia, sembra che da sempre Vacchi sapeva che Sharon era la donna per lui.

Nonostante le varie storie con altre ragazze, l’imprenditore non ha mai pensato di metter su famiglia. Con Sharon Fonseca invece il desiderio sembra essere nato molto velocemente.

Al momento, i neo genitori, preferiscono non mostrare il bebè sui social. Ma da una delle coppie più attive su Instagram ci si aspetta sicuramente di vedere il volto della piccola quanto prima.

La coppia è ancora nella clinica privata e presto torneranno a casa. La ragazza è già bella e raggiante e non avrà difficoltà a rimettersi in forze per accudire la piccola. La neomamma non ha perso la voglia di mostrarsi raggiante neanche a un paio di giorni dal parto quando ormai il pancione stava quasi per esplodere!