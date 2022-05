Gianluca Vacchi non smette di stupire i propri fa a seguito delle sue dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni a Radio Deejay. L’imprenditore bolognese è stato invitato come ospite per presentare e lanciare il suo docu-film dal titolo ‘’Vacchi mucho mas’, svelando alcuni importanti retroscena che in pochi conoscevano.

L’influencer diventato papà da pochissimi anni, intrattiene i suoi milioni di follower con balletti, scene divertenti e mostrando loro la sua vita quotidiana. In vista del suo documentario però, Gianluca ha voluto rivelare alcuni dettagli che i suoi fan non conoscevano e che, riguarderebbero la sua ‘ossessione’ per l’invecchiamento.

Ospite a Radio Deejay infatti, il famoso imprenditore ha svelato di dedicare moltissimo tempo alla cura di sé stesso, svolgendo diverse pratiche per prevenire le rughe di troppo. Intervistato da Linus e Nicola Savino, Vacchi ha annunciato l’uscita del so docu-film che avverrà il 25 maggio su Prime Video.

Nel parlare della sua quotidianità e della vita di tutti i giorni, Gianluca ha portato a galla quello che fino a poco fa era un vero e proprio segreto per tutti. L’imprenditore infatti, ha svelato di dormire all’interno di una camera iperbarica, descrivendo nei dettagli il motivo di tale gesto.

Gianluca Vacchi: “dormo in una camera iperbarica, ecco perché…”

Ai microfoni di Radio Deejay il noto influencer ha così spiegato il motivo per il quale, ha deciso di dormire all’interno di una camera iperbarica. È proprio Gianluca a spiegare: “Credo molto nel freddo e ultimamente ho scoperto grandi benefici con la vasca di acqua ghiacciata proprio con il ghiaccio dentro”.

“Dormo due ore per notte nella camera iperbarica. Tu ti metti una maschera dove respiri ossigeno puro al 100% e quando esci sei più ossigenato e ci sono grandi benefici per il corpo” Spiega Gianluca Vacchi.

Quest’ultimo infatti, non è l’unico ad utilizzare questa pratica nel mondo dei vip. “Riesco a dormire tranquillamente nella camera iperbarica perché questo ossigeno riesce a darti una sensazione di ebrezza” termina il noto influencer.

Gli stessi conduttori e gli utenti social sono rimasti molto sorpresi dalle parole di Vacchi che, ormai da diversi anni è diventata una vera e propria star per via del suo carattere esuberante e per i suoi video divertenti.