Gianluca Vialli posta, a sorpresa, una foto su Instagram e i follower apprezzano La foto comparsa sul profilo Instagram di Gianluca Vialli ha scatenato un'ondata di reazioni e commenti. Ecco cosa aveva scritto sopra l'ex-bomber

Gianluca Vialli, come sanno già tutti ormai, sta lottando da un po’ di tempo contro un tumore al pancreas. L’ex bomber, però, non si è mai arreso e non ha mai mollato. Il capo delegazione della Nazionale azzurra ha voluto dare un segnale positivo e ha postato una foto sul proprio profilo Instagram che ha fatto felici i suoi follower.

Sotto la foto che mostra lui a busto scoperto indossando un paio di shorts ha scritto:

“The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals” (Melody Beattie). Mine are to regain both my physical and mental strength. And to inspire people!”

La frase in inglese, tradotta, significa questo:

“Il nuovo anno è davanti a noi, come un capitolo di un libro, in attesa di essere scritto. Possiamo aiutare a scrivere quella storia impostando obiettivi. I miei obiettivi sono quelli di riguadagnare sia la mia forza fisica che mentale. E ispirare le persone!“.

Un messaggio positivo che Gianluca Vialli ha deciso di condividere con il mondo intero. Corpo tonico, pelle abbronzata, atteggiamento da vincitore. Sguardo fiero che scruta l’orizzonte. Sono queste le cose più importanti che la foto di Gianluca Vialli trasmette. Nonostante la sua dura battaglia con il tumore al pancreas, l’ex bomber non sembra volersi arrendere o piangersi addosso. Il nuovo anno lo ha trovato più determinato e tenace che mai e siamo sicuri che è questo il modo migliore per affrontare la sua malattia.

Ovviamente, la reazione dei suoi follower non si è fatta attendere. Migliaia di commenti sono comparsi sotto la sua foto.

Sembra davvero che Gianluca Vialli stia meglio. Il suo fisico statuario e i chili ripresi parlano di un miglioramento nelle sue condizioni di salute e i follower sono letteralmente impazziti di gioia a vederlo così. Anche il suo volto sembra più rilassato. Decisamente un bel vedere per tutti quelli che lo amano e lo ammirano.

Quello che traspare dal post di Gianluca Viali è soltanto tanta voglia di vivere e gratitudine per essere quello che è ma anche tanta determinazione.

Un uomo sicuramente da ammirare e sostenere nella sua battaglia contro la malattia! Forza Gianluca. Sei un grande!