Al noto programma Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola Dei Famosi, un ragno velenoso ha morso Gianmarco Onestini. La medesima sorte è toccata ad Omar Sanchez, un altro concorrente del reality show spagnolo. In un primo momento, i due sono stati soccorsi da un altro naufrago ed in seguito dal medico che è arrivato immediatamente sul posto.

In attesa dell’arrivo del medico, un altro partecipante ha tentato di soccorrere le due vittime. Si tratta dello chef Carlos Alba il quale ha schiacciato e compresso il morso dell’aracnide per far fuoriuscire il veleno dall’organismo di Gianmarco Onestini. Tramite questa procedura il 24enne ha provato un dolore lancinante che lo ha spinto a gridare in modo estremo.

Una volta giunto sul posto il medico della produzione, lui stesso ha continuato la procedura già messa in atto da Carlos Alba. Nonostante lo spavento provato per la brutta disavventura, Gianmarco Onestini ha dichiarato di non voler abbandonare il programma spagnolo. Queste le sue parole: