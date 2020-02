Gianmarco Onestini scoppia a piangere davanti le telecamere, il video sta facendo il giro delle rete Gianmarco Onestini ex partecipante del Grande Fratello Vip e fratello di Luca Onestini sta partecipando ad un'altro reality in Spagna "EL Tiempo del Descuento" dove scoppia a piangere per una discussione con un suo compagno

Gianmarco Onestini, studente universitario di giurisprudenza, wb influencer e modello. Il fratello Luca Onestini, celebre ex tronista di Uomini e Donne, del programma Di Maria De Filippi e concorrente classificatosi secondo al Grande Fratello Vip dell’edizione del 2017.

Gianmarco Onestini si dispera davanti le telecamere. Le immagini fanno il giro della rete. Dopo aver partecipato al Grande Fratello, diventa una Star in Spagna. Non la partecipazione del “Gran Hermano”, instaura una relazione, molto chiacchierata, con Adara Molinero,

La quale era già impegnata in una storia con un’attore spagnolo Hugo Sierra, con il quale aveva avuto un bambino. Adara Moliero si dichiara innamorata di Gianmarco, dicendo che con Hugo Sierra non era un vero amore, cosi scoppia lo scandalo.

Al termine di quell’esperienza e la fine della relazione con Adara Molioero, accetta la partecipazione ad un’altro reality: “El Tiempo del Descuento”. La sua partecipazione, sta riscuotendo molto successo, il video è stato pubblicato dai social della trasmissione e sta diventando virale sulla rete.

I fatti avvengono così, Giammarco Onestini si trova in giardino e discute con un compagno. La discussione e basata sulle dichiarazioni di un suo caro amico, Kiko Jiménez, conosciuto nel “Gran Hermano” edizione Spagnola. A quanto pare, quello che lui credeva fosse un grande amico, ha rilasciato delle dichiarazioni contro Gianmarco Onestini. Kiko Jiménez definisce il suo “amico” interessato solo alla popolarità.

Queste dichiarazioni sono state troppo per Gianmarco, il quale non si trattiene e scoppia a piangere. Non ha retto il tradimento subito e dice :” La nostra amicizia è stata sempre rispettata al massimo, che tu mi dica questo dopo quello che ho fatto per te , dopo tutto quello che abbiamo condiviso, io, io te lo giuro da parte tua non me l’aspettavo” e prosegue :” Dopo quello che ho fatto per te, dopo quello che ti ho detto… eri mio fratello”.