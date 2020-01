Gianna Nannini e Carla, un amore che dura da 40 anni Gianna Nannini e Carla, compagne da 40 anni: la cantante e la partner si sono poi sposate e oggi hanno anche una figlia, Penelope

Gianna Nannini parla di Carla, sua compagna da 40 anni e da tempo anche sua moglie, nonché mamma adottiva di Penelope, la figlia che la cantante italiana ha avuto il 26 novembre del 2010. Gianna racconta del matrimonio e della scelta di vivere a Londra.

Non si mai troppo della vita privata di Gianna Nannini. La cantante, nata a Siena il 14 giugno del 1954, ama che la sua privacy venga rispettata. È una tra le artiste più amate del panorama musicale italiano, eppure tutti hanno sempre rispettato la riservatezza della rocker. Oggi scopriamo che Gianna Nannini da 40 anni ha una compagna, che si chiama Carla.

Le due hanno vissuto la loro lunga storia d’amore nel più totale riserbo. Si conoscono e stanno insieme da 40 anni. Gianna Nannini ripone in Carla la massima fiducia, come ha svelato in un’intervista al Corriere della Sera in cui racconta la sua bellissima famiglia.

Secondo quando leggiamo sul giornale, infatti, Gianna Nannini ha sposato Carla proprio per il bene di Penelope, la bambina che la rocker toscana ha avuto il 26 novembre 2010 nella clinica la Madonnina di Milano, all’età di 54 anni.

Gianna Nannini e la moglie Carla hanno parlato a lungo della possibilità di sposarsi, per prendere una decisione che potesse essere la migliore per la loro famiglia.

L’idea di matrimonio non era mai balenata nella testa della cantante toscana, ma lo ha fatto proprio per la figlia: “Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”.

Di Carla, in realtà, non sappiamo molto altro. Se non, ora, che è la compagna di Gianna Nannini da 40 anni e che si prende cura della piccola Penelope, la bambina intorno alla quale oggi ruota la vita della rocker.

Oggi ha 9 anni e pare abbia una passione per il ballo. Lo sapete perché si chiama Penelope: “Ti chiamerò Penelope perché mi hai aspettata tanto prima di nascere, hai aspettato che fossi pronta”.