Gianni Morandi indossa la mascherina “egoista”, è polemica

Gianni Morandi ha pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra con una mascherina con filtro Ffp2 e valvola, soprannominata “egoista” che permette di non infettarsi ma non protegge gli altri. La foto ha fatto scoppiare la polemica sui social.

Sono tante le critiche e i commenti negativi che hanno invaso il post del cantante, recentemente ha pubblicato su sui social una foto che lo ritrae con una mascherina bianca con valvola rossa che funge da protezione per l’emergenza covid-19. “Abituiamoci a vederci tutti così…”, ha scritto Gianni Morandi nella didascalia che fa corredo alla foto in cui indossa la mascherina.

Il dispositivo, secondo il luminare della chirurgia ortopedica dell’ospedale Rizzoli di Bologna è da classificare tra quelle “egoiste” perché proteggono se stessi ma non gli altri da una possibile infezione.

Il professor Alessandro Gasbarrini, dopo l’emergenza sanitaria, ha pubblicato un breve tutorial realizzato per i suoi familiari ma che in poco tempo ha fatto il giro del web. Il professore ha raccomandato a tutti di indossare le mascherine senza valvole in modo da proteggere anche gli altri dai contagi.

Gianni Morandi invece ha preferito utilizzare la mascherina “egoista”. Come abbiamo già detto, è quella che non protegge gli altri dal virus. Una fan sotto il post del cantante ha scritto:

“Gianni quella mascherina protegge te dai tuoi cari ma non viceversa malauguratamente dovessi essere positivo. Occhio!”. Un altro follower aggiunge: “Non dovremo mai abbassare la tregua quando la situazione migliorerà la mascherine diventeranno la nostra seconda pelle, però non quella con la valvola, ma quelle chirurgiche“.

C’è chi ha voluto esprimere solidarietà al cantante: “ci abitueremo, fratello“, “fai bene a mettere la mascherina”, mentre altri, insistendo, hanno puntualizzato: “Gianni questa maschera non va bene… Devi usare quelle senza valvola. Proteggono te e gli altri. Questa protegge solo te. Pensaci”; “Quelle con la valvola sono dette mascherine ‘egoiste’ e sono usate con la chirurgica sopra per non infettare gli altri nel caso tu sia positivo”.

Ma molti suoi fan hanno provato a difenderlo, uno in particolare ha scritto: “Adesso tutti esperti di mascherine. Ma lo sapete che quelle dette ‘altruiste’ non si trovano nemmeno col binocolo?“.