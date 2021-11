Gianni Morandi, l’omaggio alla moglie per l’anniversario: “Ti sposerei altre 100 volte”

Gianni Morandi più innamorato che mai. Il famoso artista ieri 10 novembre ha festeggiato l’anniversario di matrimonio con sua moglie Anna, sposata nel 2004. Gianni, sempre molto attivo sui social, ha voluto omaggiare sua moglie con un bellissimo messaggio in cui ha confessato che sarebbe pronto a sposarla altre 100 volte.

Fonte: web

“Oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Ricordo l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e moglie. Noi stavamo già insieme dal 1994 e ci sposammo dieci anni dopo. Nostro figlio Pietro aveva 7 anni e naturalmente era con noi, quel giorno. Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!” – ha scritto il cantante. Inutile dire che il post è stato commentato migliaia di volte anche da parte di colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo.

Francesca Barra ha scritto: “Vi adoro”, “Augurii” ha commentato invece Paola Perego. Risponde con un cuore Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Morandi. Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciuti a Bologna, città natale del cantante, durante una partita di calcio. All’epoca Anna, dirigente di una società informatica, si trovava in tribuna per seguire la partita, mentre Morandi era in campo. Un incontro che Gianni in varie occasioni ha definito fatale e da allora non si sono più lasciati.

Anna è più giovane di Morandi di 12 anni e come lui ha un matrimonio alle spalle. Il cantante è stato legato a Laura Efrikian dalla quale negli anni 60 ha avuto i figli Marianna e Marco, mentre dal legame con Anna è nato l’ultimo figlio Pietro, classe 1997, che si diletta come rapper.

Un amore vero, sincero, più volte mostrato sui social. “Ti amo molto più di quando ti ho conosciuta” – ha scritto ad esempio in occasione di uno degli ultimi compleanni della moglie.