A poco più di un anno dal terribile incidente che lo ha visto coinvolto, ustionando diverse parti del suo corpo, Gianni Morandi è tornato sotto i ferri per un altro intervento. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il cantante, che sui social ha voluto anche rassicurare i propri fan.

Era l’inizio di marzo 2021, quando la vita di Gianni Morandi ha subito l’ennesimo contraccolpo. Mentre svolgeva dei lavori in campagna, è caduto in un braciere acceso, riportando diverse ustioni molto gravi su diverse parti del corpo.

Oltre a gambe, schiena e glutei, la parte più colpita sono state le sue mani, entrambe. A raccontare come sono andate effettivamente le cose ci aveva pensato lui stesso, mesi fa, quando è stato ospite del Maurizio Costanzo Show.

Abito in campagna, da 15-20 anni faccio potatura, pulizia, raccolgo sterpaglie. Ho una specie di buca alta un metro dove metto tutto dentro e ogni tanto brucio. Quel giorno lì avevo in mano un forcale e spingendo un pezzo di legno che era rimasto fuori da questo braciere, sono caduto dentro. Mi sono attaccato a un tizzone e con la forza sono venuto fuori, piangevo come un bambino per il dolore.