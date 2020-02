Gianni Morandi prende le difese di Achille Lauro “SI mi piace” Gianni Morandi prende le difese su Facebook di Achille Lauro e alla domanda cosa pensi di lui risponde :" si mi piace molto

IL festival è terminato sabato ma no le polemiche. Uno dei personaggi più criticati di questo Festival di Sanremo 2020 è stato proprio lui, Achille Lauro. I suoi look eccentrici e diversi di sera in sera, nella rappresentazione di personaggi della cultura mondiale come: San Francesco, Ziggy Sturdust e la Marchesa Luisa Casati, ha lasciato spazio a molte controversie.

Critiche e commenti non sono mancati,ma questa volta arriva una nota positiva a favore dell’eccentrico artista, infatti c’è anche chi ha apprezzato. Un’importante cantante, cantautore e icona della musica italiana per eccellenza, giunge in sua difesa. Gianni Morandi difende Achille Lauro tramite social da facebook con un’affermazione molto forte :”sveglia il mondo sta cambiando!”

a questo commento ci sono state molteplici risposte positive e non. A questo un fan di Morandi scrive:” Ma certo, il mondo cambia, bisogna stare al passo con i tempi questo è vero,ma non è detto che i cambiamenti siano sempre migliorativi, nel caso di Lauro secondo me è l’esatto contrario” a tutto ciò Morandi risponde cristallino e pregnante :” Ricorda gli stessi commenti sono stati rivolti a Renato Zero per i suoi look quarant’anni fa, dovresti ricordarlo.

Il fatto è che siamo tutti invecchiati e facciamo i discorsi dei vecchi di allora”. C’è chi afferma che i vari abiti del cantante siano stati un tentativo di riportare alla luce icone del cambiamento, spiega Morandi quello che Lauro stava facendo sul palco di Sanremo non era di vincere il Festival, ma un messaggio di cambiamento, di rivoluzione, parlato in forma indiretta dalla rappresentazione dei suoi personaggi.

Così la stampa il pubblico ha parlato di lui, del suo anticonformismo, della sua vita privata, dei suoi amore, delle suo essere gay o no, dei suoi costumi, ma in tutto questo la sua musica? la sua canzone? erano questi i temi principali per Sanremo non credete?!.