Gianni Sperti è da anni uno dei volti di punta di Uomini e Donne in veste di opinionista accanto all’immancabile Tina Cipollari. Gianni è molto seguito anche sui social dove quotidianamente tiene informati i suoi numerosi followers delle sue vicende di vita privata.

In molti se lo ricordano agli esordi qualche anno fa come ballerino. Divenne in breve tempo l’elemento più importante del corpo di ballo di Buona Domenica, il famosissimo format condotto da Maurizio Costanzo che andava in onda la domenica pomeriggio. Fu durante quell’esperienza che Gianni conobbe Paola Barale che due anni più tardi divenne sua moglie.

Purtroppo tra lui e la Barale le cose non sono andate bene e si sono lasciati. Così come decise di abbandonare anche il mondo della danza. In una recente storia su Instagram Gianni ha voluto fare una confessione ai suoi followers rivelando il motivo per cui ha deciso di lasciare la danza.

“Ho iniziato nel periodo in cui la televisione italiana offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore” – ha detto.

Insomma Gianni Sperti sapeva benissimo che la carriera del ballerino non gli avrebbe dato almeno in tv lunga vita e così ha deciso di abbandonarla per dedicarsi ad altri progetti. L’amicizia con Maria De Filippi è intensa e proprio lei ha voluto l’ex ballerino in studio a Uomini e Donne in veste di opinionista.

Ormai sono tantissimi anni che lo vediamo in studio seduto di fianco al trono da un lato mentre dall’altra c’è Tina Cipollari. Entrambi sono due personaggi molto peperini e di certo non hanno paura di dire la loro se qualcosa non va. Per questo non mancano i momenti in cui lui e Tina battibeccano.