Ti ricordi di Gideon di Vite al limite? È stato uno dei protagonisti del programma televisivo al quale persone disperate che non sanno come riprendere in mano le redini della loro vita si rivolgono a degli esperti. In particolare a un dietologo che consiglia come perdere peso, tra cambio di mentalità e di dieta. Come ha fatto Gideon.

Vite al limite è un programma tv che racconta i drammi di persone con problemi di peso e con storie molto difficili. Un reality che racconta problematiche non indifferenti, che portano le persone a sfogare tutto nel cibo, aumentando di peso e diventando sovrappeso e obesi.

Gideon Yeakley aveva raggiunto i 295 chilogrammi di peso. Nella quarta stagione di Vite al limite la sua storia aveva raggiunto i cuori di tutti. Era stato aiutato dal chirurgo iraniano protagonista dello show, il dottor Nowzaradan, che lo aveva aiutato a riprendersi la sua vita.

Gideon Yeakley aveva messo a rischio la sua vita. Non riusciva a fare cose normali come dedicarsi al figlio piccoli. Tanti piccoli grandi problemi che lo hanno spinto ad andare nella clinica di Houston per perdere peso. Non è stato facile, anche perché pesava molto.

Prima di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico doveva perdere 25 chili. Durante il percorso del reality non aveva raggiunto nemmeno la metà del peso da perdere. Ma la moglie lo ha minacciato di divorziare ed è qui che la trasformazione ha avuto inizio.

Gideon di Vite al limite riesce a perdere peso

Nonostante un inizio decisamente difficile, Gideon ha trovato la motivazione per perdere peso. Ed è riuscito a tenere finalmente sotto controllo la sua vita, anche se non è stato facile, ma lui aveva volontà e determinazione per portare tutto a termine.

Oggi ha perso la bellezza di 100 chili, davvero un risultato sorprendente. E non si vuole assolutamente fermare.