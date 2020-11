Gigi Buffon con i figli al discount. No, non è l’inizio di nessuna barzelletta, anche se la reazione del web non è stata sicuramente delle migliori nei confronti dell’ex numero uno della Nazionale Italiana, autentica bandiera per il calcio italiano e mondiale. Forse il migliore di sempre nel suo ruolo, ma questo giudizio è meglio lasciarlo ai critici. Di sicuro è ancora oggi un personaggio molto seguito, capace di andare oltre i confini dei campi da gioco.

Gigi Buffon allo spaccio aziendale

Ecco perché i paparazzi seguono tuttora ogni suo più piccolo movimento. L’ultimo “scoop” lanciato è del settimanale Oggi, che, nel numero ora in edicola, ritrae Gigione mentre fa la spesa allo spaccio aziendale.

Valori da trasmettere

La prima provocazione è lanciata direttamente dalla nota rivista, che all’immagine ha correlato una domanda “pepata”. Guadagna 125 mila euro al mese, ha un patrimonio di 60 milioni e quando deve vestire i suoi figli – chiede il magazine – li porta allo spaccio aziendale?

Il tono è polemico, in grado di catturare immediatamente l’attenzione. Basta però leggere l’articolo per capire che Gigi Buffon lo farebbe per trasmettere dei valori ai figli, in particolare quello dei soldi.

Nulla è scontato

Un problema tipicamente avvertito dai personaggi pubblici, famosi e, soprattutto, ricchi. Veicolare determinati messaggi deve, senza ombra di dubbio, risultare più complicato. È sufficiente fare un minimo tentativo di immedesimazione per comprenderlo. Il fine perseguito da Gigi Buffon sarebbe l’insegnamento a non dare mai nulla per scontato.

Il web sentenzia Gigi Buffon

Il 42enne è con i figli Louis Thomas, Leopoldo Mattia e David Lee. Il papà e i ragazzi vanno a comprare abiti in un discount. L’episodio è finito sulla bocca di tutti, pronti ad esprimere la loro sentenza sul web. C’è chi si è schierato contro, ma pure chi ha difeso Gigi. Chissà se la compagna Ilaria D’Amico, brillante giornalista qual è, deciderà di scendere in campo per difendere il suo uomo…