La notizia è arrivata così, improvvisamente sui social, e in poche ore ha fatto il giro del mondo. Sì, perché il diretto interessato è proprio il dj di fama internazionale Gigi D’Agostino.

Con un breve post su Instagram e poi diffuso su tutti i social, l’artista più amato dagli appassionati delle discoteche ha annunciato di combattere contro un brutto male.

Gigi D’Agostino non ha specificato cosa sta combattendo, ma sembra che la malattia sia lunga e dolorosa: sui social ha infatti scritto:

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…È un dolore costante… non mi da pace…

La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore…Gigi.

Sotto al post sono stati tantissimi i commenti dei fan, ma anche degli amici e dei colleghi. Tutto il sostegno, ora, è rivolto all’artistica conosciuto per molti pezzi di successo anche in Italia.

Gigi D’Agostino è classe 1967, nato a Torino. Il suo vero nome è Luigino Celestino Di Agostino, ha compiuto 54 anni proprio il 17 dicembre.

Il dj è ancora oggi considerato uno dei maestri della dance in Italia, è autore di brani cult degli anni 90 come “L’amour toujors”, “Bla Bla Bla”, “The Riddle” e “In my mind”.