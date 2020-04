Gigi D’Alessio e la separazione con Anna Tatangelo: vuole riconquistarla Non è ancora detta l'ultima parola sulla fine definitiva tra il cantante partenopeo Gigi D'Alessio e la ex moglie Anna Tatangelo. Lui non molla

Niente è definitivo diceva qualcuno. Così dopo il ritorno di fiamma di varie coppie scoppiate da un po’, sembra arrivato il turno del cantante partenopeo Gigi D’Alessio il quale pare aver deciso di prendere coraggio e di riconquistare il suo grande amore, Anna Tantagelo.

Secondo gli ultimi gossip riportati, oggi 9 Aprile 2020, Gigi D’Alessio sembra più che intenzionato a fare di tutto per riconquistare Anna Tatangelo, la cantante di Sora. La situazione attuale così drammatica e restrittiva indubbiamente non è dalla sua parte e limita di molto i gesti che Gigi D’Alessio vorrebbe fare. Infatti entrambi vivono nella splendida Capitale ma in due case separate.

Nonostante la separazione di una delle coppie che all’epoca andò contro tutto e tutti, c’è e per sempre ci sarà il loro figliolo Andrea il quale ora ha 10 anni. Sarà sufficiente Andrea a far tornare unita la famiglia? Non si tratta della prima rottura tra i due; nel 2017 Gigi D’ALessi0 e Anna Tatangelo si erano presi una pausa al fine di dare possibilità al loro amore.

La chance che si erano dati 3 anni fa però non ha raggiunto i risultati sperati tant’è che infatti la coppia è approdata ad un’altra separazione. “Gigi ed io non stiamo più assieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti ed è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono convinta che cammineremo sempre insieme per nostro figlio Andrea. é per lui che spero che in questo momento delicato la nostra privacy verrà rispettata“.

Anna Tantagelo troppo sensuale per Gigi D’Alessio? Alcune indiscrezioni lasciate in circolazione lasciavano intendere che Anna Tatangelo avesse nel corso del tempo perso la purezza acqua e sapone di cui il cantante si era tanto innamorato lasciando spazio ad una sensualità forse eccessiva. Sarà vero? Chissà.. intanto Gigi D’Alessio proverà comunque a riconquistarla.