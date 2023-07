Gigi Hadid arrestata, la notizia choc: cosa è successo

In queste ultime ore sta circolando una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Nella giornata di martedì 18 luglio il giornale ‘Tmz’ ha reso pubblica la notizia dell’arresto di Gigi Hadid presso le Isole Cayman, negli Stati Uniti. Stando a quanto riporta il giornale, pare che la top model sia stata accusata di possesso di marijuana. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Gigi Hadid è stata arrestata lo scorso 10 luglio negli Stati Uniti, precisamente nelle Isole Cayman, per possesso di marijuana e di materiale per consumo di droga. Stando a quanto riporta il giornale ‘Tmz’, la top model stava viaggiando sul suo jet privato all’aeroporto internazionale Owen Roberts e, durante il controllo in dogana, gli agenti hanno scoperto all’interno del suo bagaglio marijuana e altri oggetti per il consumo di sostanze.

Queste sono state le parole rilasciate dal giornale in merito alla notizia:

Gigi e una persona che viaggiava con lei sono state arrestate con l’accusa di importazione di marijuana e importazione di utensili per fumare la cannabis.

Ma il gossip sull’arresto di Gigi Hadid non si ferma qui. Stando sempre a quanto riporta ‘Tmz’, pare che la modella sia stata processata Royal Cayman Islands Detention Center. Alla fine del processo, la top model sarebbe stata rilasciata su cauzione, oltre che multata per 1000 dollari. Al momento la diretta interessata è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare la vicenda di cui si è resa protagonista.

Anche se per l’istruttoria sul suo caso c’è ancora da attendere, la notizia riguardo l’arresto di Gigi Hadid ha lasciato tutti senza parole. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata e se la modella romperà il silenzio per chiarire e raccontare come sono andate le cose.