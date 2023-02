Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

Gilles Rocca e Miriam Galanti hanno rappresentato una delle coppie più amate e popolari nel mondo dello spettacolo. A seguito di una crisi sentimentale nel 2021 che sembrava essere superata, i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex concorrente de L’Isola Dei Famosi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ormai è ufficiale: Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati. La coppia ha vissuto una storia d’amore durata ben 14 anni. Tuttavia, nel corso delle ultime ore è arrivato l’annuncio della rottura che ha lasciato senza parole tutti i loro fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

Due anni fa, i due aveva affrontato una crisi sentimentale. In quell’occasione era stato lo stesso Rocca a lasciarsi andare ad un duro sfogo sui social:

E’ stato un periodo strano, oserei dire assurdo dove in tanti senza alcun diritto si sono presi la libertà di sapere cosa stesse succedendo alla nostra storia, se stavamo o no insieme, se avevamo altri “amori”… C’è stato un momento dove tutto questo interesse mediatico ci ha fatto prendere la decisione di separarci per un periodo. Ci hanno offerto soldi, copertine ma il patto era quello di dire sui giornali che NON stavamo più insieme.

In ogni modo, dopo un breve periodo di pausa, il rapporto altalenante della coppia aveva finalmente trovato la pace:

Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male. Per un momento lungo quanto una vita abbiamo scelto di separarci quest’estate, avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia “gossippara”, ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriamgalanti (@miriam_galanti)

Le parole di Gilles Rocca sulla rottura con Miriam Galanti

In ogni modo, a distanza di due anni la storia si ripete anche se questa volta la separazione sembra essere definitiva. A darne l’annuncio è stato sempre l’ex concorrente del programma condotto da Ilary Blasi. Queste sono le parole che si leggono in un post sul suo profilo Instagram: