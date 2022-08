Gino Cogliandro è morto: l’attore e comico ha fatto parte del trio Trettrè

In queste ultime ore la televisione italiana sta vivendo un vero e proprio lutto a causa della morte di Gino Cogliandro. Ricordiamo che l’attore e comico ha raggiunto il successo durante gli anni ’80 e ’90, quando ha preso parte al famoso trio Trettrè. In queste ore il mondo dello spettacolo italiano piange Gino scomparso all’età di 72 anni.

Con la morte di Gino Cogliandro se ne va un pezzo di storia dello spettacolo italiano. L’attore e comico, infatti, è stato uno dei mattatori che ha raggiunto l’apice del successo tra gli anni ’80 e ’90. Molti ricorderanno che l’uomo, insieme a Edoardo Romano e Mirko Setaro, ha fatto parte del trio Trettrè.

L’annuncio della morte del mattatore è stata data da Gianni Simioli. Queste sono state le parole del conduttore radiofonico:

Addio a Gino Cogliandro dei Trettré. Ripeto: a me, me pare ‘na strunzata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo ‘Beach on the beach’.