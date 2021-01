Gioia infinita per la giovane attrice: presto sarà mamma per la prima volta

Cicogna in arrivo per Domiziana Giovinazzo e per il suo storico fidanzato. L’attrice, diventata famosa vestendo i panni di Elena Martini, la sorellina più piccola della famiglia Martini nella fiction Un Medico in Famiglia, oggi ha 20 anni ed ha spiazzato tutti annunciando la sua gravidanza attraverso un post sul suo profilo Instagram.

A giudicare dalla grandezza del pancione, la notizia è nota già da qualche mese, ma la prossima neo mamma ha deciso di annunciarlo soltanto qualche settimana fa, forse per scaramanzia. Lo scatto, che la ritrae con l’enorme pancione in bella vista, è accompagnato da questa semplice ma molto dolce dedica:

Credit: domiziosa_official – Instagram

Tutte le grandi cose iniziano con qualcosa di piccolo.

Credit: domiziosa_official – Instagram

Didascalia nella quale è comparsa anche un emoji a forma di cuore di colore blu, dettaglio che ha lasciato intuire fin da subito a tutti quale sarà il sesso del bebè che presto arriverà a dar gioia alla sua vita.

Il video del dipinto sul pancione di Domiziana Giovinazzo

A conferma del fatto che quello in arrivo è un bel bambino maschio, è arrivato poi un video, sempre sul profilo Instagram di Domiziana Giovinazzo. Nella clip, registrata in time lapse, si vede la mano della mamma di Domiziana che dipinge un bimbo sul pancione ormai davvero enorme di sua figlia. Indovinate di che colore sono lo sfondo e il ciuccio che ha in bocca il bebè nel disegno!? Azzurri, ovviamente.

Chi è il suo fidanzato?

Abbiamo conosciuto e amato Domiziana fin da quando era soltanto una bambina. La sua interpretazione di Elena Martini, la figlia più piccola del dottor Lele nella fortunata fiction targata Rai Un Medico in Famiglia, ci era rimasta nel cuore.Oggi quella bimba è cresciuta, ha acquistato sempre più carattere e sta per diventare mamma per la prima volta. A regalarle questa gioia, ovviamente, è stato il suo fidanzato.

Di lui poco o addirittura nulla. Nelle mille foto che pubblica l’attrice sul suo profilo, lui compare spesso, soprattutto ultimamente, ma non è mai menzionato ne è mai scritto il suo nome. Quello che appare chiaro però, è che è un compagno perfetto, pronto a coccolare sempre la sua amata e ciò che è contenuto nella sua pancia.