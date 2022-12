Giorgia Holt si è spenta a 96 anni. La cantante Cher ha così detto addio alla sua mamma, annunciando che la donna, che le è stata accanto per tutta la sua vita, non è più su questa terra. Proprio poco tempo fa Cher aveva dedicato a sua madre un bellissimo documentario, probabilmente l’ultimo regalo della figlia alla mamma prima del suo decesso.

La cantante di 76 anni ha annunciato su Twitter, con un semplice messaggio, il decesso della mamma: “Mom is gone”, mamma se ne è andata. La donna aveva 96 anni. A settembre i medici l’avevano ricoverata in ospedale per polmonite, ma era presto tornata a casa.

Dopo il ricovero la strada per la guarigione non sembrava semplice o corta. Cher ha sempre aggiornato i suoi fan sulle condizioni di salute della madre, fino al triste epilogo. La cantante ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini in questi momenti difficili.

Nel 2013 Cher aveva dedicato alla madre il documentario “Dear Mom, Love Cher”, trasmesso sul canale Lifetime. Un film prodotto dalla cantante over 70 che ha voluto raccontare l’infanzia della donna in Arkansas, i suoi sei matrimoni, la carriera di cantate e attrice e tutto quello che ha fatto per la figlia. La cantante aveva voluto dedicare queste parole alla mamma in occasione dell’uscita di quel documentario che raccontava la sua vita.

Mia madre è esattamente come Rocky. Non si arrende mai.

Addio a Giorgia Holt, la mamma di Cher si è spenta a 96 anni

Jackie Jean Crouch, che tutti conosciamo come Georgia Holt, era nata il 9 giugno del 1926 e si è spenta il 10 dicembre del 2022. Cantautrice, attrice e modella americana, è la mamma di una delle cantanti più famose del mondo.

Nel corso della sua vita è stata sposata e divorziata sei volte. Il primo marito lo ha risposato 19 anni dopo come quinto marito, dal quale ha divorziato una seconda volta. Dalla sua unione con l’armeno americano John Sarkisian ha avuto la figlia Cher.