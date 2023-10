A quanto pare, dopo gli imbarazzanti fuori onda che son circolati, in cui Andrea Giambruno compagno di Giorgia Meloni, si rendeva protagonista con atteggiamenti maliziosi con altre colleghe, la presidente del Consiglio ha voluto porre fine alla loro storia.

L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social ufficiali di Giorgia Meloni, nel quale ha lasciato trasparire un profondo dispiacere sia per lei che per la figlia Ginevra. Dopo ben 10 anni di relazione le loro strade si dividono.

Non si sa il reale motivo che abbia portato alla loro rottura, è però certo che i fuori onda di Striscia la Notizia abbiano sollevato un polverone di critiche molto importanti. Non resta altro che attendere un aggiornamento sulle possibili motivazioni.

Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno: “La nostra relazione finisce qui”

La lettera condivisa sui social, direttamente da Giorgia Meloni riguardo alla conclusione della relazione con il proprio compagno Andrea Giambruno: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”.

“Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”.

“Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che, per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

L’annuncio è arrivato pochi giorni i video imbarazzanti che son girati per il web, riguardanti i fuori onda di Striscia la Notizia in cui si nota Andrea che si rende protagonista di atteggiamenti e frasi molto equivoche con alcune sue colleghe.

Nonostante questi video siano un’aggravante, non è certo che siano il reale motivo della loro rottura, considerando anche la menzione fatta alle strade che si erano divise da tempo. Questo passaggio, ha fatto trasparire che già da tempo, avevano preso la decisione di concludere la loro relazione.