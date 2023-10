“Giorgia Meloni un giorno capirà” esordisce così Antonio Ricci dopo lo scandalo e quanto sta accadendo nei confronti di Andrea Giambruno. Quest’ultimo nei giorni scorsi è stato protagonista di alcuni filmati mandati in onda da Striscia la Notizia che hanno portato alla fine della sua relazione con la stessa Meloni.

Ad aggiornare gli italiani e di conseguenza i suoi fan è stata proprio Giorgia attraverso il suo profilo social. Essa dopo gli ultimi video che ritraevano il suo compagno ha deciso di chiudere la relazione, salutando per sempre Giambruno e il loro ipotetico futuro.

L’annuncio della Presidente del Consiglio ha così spinto Antonio Ricci a rompere il silenzio, spiegando il suo punto di vista in merito a quanto sta accadendo. È proprio l’ideatore di Striscia la Notizia a spiegare come, quei video possano aver giovato a quest’ultima.

“Giorgia Meloni un giorno capirà”: Le parole di Antonio Ricci dopo lo scandalo Giambruno

Dopo le parole di Giorgia, Antonio Ricci ha così detto la sua in merito allo scandalo che sta vivendo Andrea Giambruno dopo le sue ultime parole. Quest’ultimo dopo essersi lamentato del suo ciuffo ha mostrato anche un atteggiamento scherzoso nei confronti della sua collega Viviana Guglielmi.

L’annuncio della Meloni ha però segnato profondamente Antonio Ricci che, ha così commentato la sua decisione nei confronti di Giambruno. Il papà di Mediaset infatti, ha rotto il silenzio affermando: “Giorgia Meloni, un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”.

Questo ha lasciato intendere come quest’ultimo sia dalla parte di quest’ultima e come, secondo il suo puto di vista lei meriti molto di più. La decisione e il lungo addio nei confronti di Andrea Giambruno infatti, sono avvenuti proprio dopo la messa in onda dei video che Ricci ha lanciato durante una delle ultime puntate di Striscia la Notizia e che, hanno dato vita ad un vero e proprio scandalo.