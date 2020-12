Giorgia Palmas e Filippo Magnini aggiornano sulle loro condizioni di salute

Un Natale diverso e un po’ più triste per tutti. Questa volta però, la batosta è arrivata anche per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La coppia tanto amata, da poco diventata genitori, è risultata positiva al Coronavirus proprio nel giorno della vigilia di Natale.

Per primo Filippo Magnini e subito dopo la compagna, entrambi fortunatamente stanno bene, ma sono stati costretti a passare il Natale da soli. L’annuncio della showgirl è arrivato ieri e sono corsi subito tanti messaggi di vicinanza.

La donna, oggi, ha deciso di postare delle foto in compagnia del futuro sposo e con la solita allegria hanno mostrato come stanno trascorrendo le giornate in isolamento:

Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi di vicinanza, vogliamo ringraziarvi tanto per gli auguri e la forza che ci mandate e per chi come noi sta vivendo lo stesso momento. Forza per tutti. Soprattutto a quelle persone e alle famiglie che hanno avuto situazioni che sono in qualche modo precipitate, vi siamo davvero vicini con il cuore.

Entrambi indossano la mascherina, forse per proteggere proprio la nuova arrivata: Mia. La loro bambina di 3 mesi che fortunatamente sta bene e non ha mai mostrato sintomi. Non è chiaro se la piccola sia positiva anch’essa al Covid-19.

Per quanto riguarda noi ci teniamo a rassicurare tutte le persone che ci vogliono bene e che ci stanno chiedendo come stiamo.. stiamo fortunatamente bene entrambi, nessun sintomo particolare e la cosa più importante è che Mia stia benone e non ha mai avuto alcun sintomo. Come si dice “nella buona e nella cattiva sorte”? ECCOCI. Grazie per i vostri messaggi.

Giorgia Palmas ha poi ribadito che anche la figlia più grande, Sofia, avuta da una precedente relazione sta bene e non ha contratto fortunatamente il virus. La bambina sta con il papà ed è in buone mani: