Giorgia Palmas e Filippo Magnini: nozze rimandate a causa del coronavirus Le nozze tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che avrebbero dovuto aver luogo a breve, sono state rimandate a causa dell'emergenza coronavirus

Tra le varie vittime del coronavirus, troviamo anche tutti coloro che avevano organizzato qualcosa per questo periodo dell’anno, ma che hanno, per ovvie cause, dovuto annullare tutto. È questo il caso del matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il quale è stato annullato a causa del covid-19.

L’ex velina di striscia e il campione di nuoto hanno dovuto far saltare tutto a causa di questa epidemia. I due dovevano sposarci a fine marzo, con la cerimonia civile, alla Villa Reale di Monza. Sono però positivi, i due ragazzi, e, a tal proposito, dicono di voler cogliere la situazione per migliorare ancora di più l’organizzazione e dare vita ad una festa migliore.

I due, in un’intervista, così dichiarano: “Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo, ma viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora.”.

Poi, alla domanda di una famiglia insieme, è Giorgia Palmas a rispondere, con precisione: “Abbiamo un progetto di vita insieme e la famiglia non è solo moglie e marito, ma anche i figli. Più chiara di così!”

La 38enne, però, è già madre. Ha avuto la sua prima figlia, Sofia Bombardini, undici anni fa dalla relazione con il suo precedente marito, Davide Bombardini. Dopo di quella, vediamo la relazione con Filippo Magnini andare avanti da ormai due anni ed essere molto solida. I due, che da giorni raccontavano dell’organizzazione del loro matrimonio e di quanto fossero contenti di arrivare a questo giorno, hanno preso sicuramente la decisione migliore e più sicura per loro e per tutti gli invitati.

Abbiamo anche visto prova del loro affiatamento nello studio di Amici di Maria De Filippi. Filippo Magnini, infatti, era stato chiamato come ospite per dare un incoraggiamento, da atleta, ai ragazzi della trasmissione. Ovviamente, è entrato accompagnato dalla sua bellissima fidanzata e, insieme, hanno anche lì parlato del loro progetto.