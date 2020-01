Giorgia Palmas si sposa, il cane Cocco le mangia la lista degli invitati Giorgia Palmas si sposa a fine marzo con Filippo Magnini ma il cane Cocco ha deciso che il matrimonio "non s'ha da fare!" e le mangia la lista degli invitati

Giorgia Palmas ha deciso di sposare a fine marzo 2020 Filippo Magnini. Nella casa dell’ex velina di Striscia la Notizia fervono i preparativi per e nozze. Ma c’è un membro della famiglia che ha deciso che ha deciso che questo matrimonio “non s’ha da fare!”. Si tratta del cane Cocco che ha appena mangiato la lista degli invitati.

Giorgia Palmas aveva raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo come le aveva chiesto Filippo Magnini di sposarlo:

“Ha radunato me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha fatto chiudere gli occhi e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Ero felice e commossa!”.

Il cane Cocco è entrato a far parte dalla loro famiglia da poco. Giorgia Palmas, 37 anni, mamma di Sofia e Filippo Magnini hanno 3 cani: Sansone, Polpetta e Cocco.

A Natale aveva comunicato ai suoi follower la bella notizia:

“Ebbene sì, Cocco rimane con noi. Molti di voi ci hanno chiesto di lui e certi avevano capito. La nostra famiglia è così, splendidamente allargata, e noi siamo felici. I miei tre fortunati pelosetti hanno già ricevuto il loro regalo di Natale. Una cuccia perfetta che può accogliere tutti e tre i miei cuccioli”.