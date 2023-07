Giorgia Soleri ha un malore al concerto: ecco come sta l’attivista

Nel corso degli ultimi giorni Giorgia Soleri si è recata nella capitale di Roma per assistere al concerto degli Arctic Monkeys, la celebre band britannica. Peccato che la nota attivista, nel corso della manifestazione artistica, si è resa protagonista di un piccolo inconveniente. Alla luce di questo, l’influencer è stata costretta a chiedere aiuto al personale medico. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Momenti di paura per Giorgia Soleri al concerto degli Arctic Monkeys. Qualche giorno fa, nella città di Roma si è tenuto l’evento della famosa band britannica a cui non poteva non assistere la celebre attivista. Mentre si godeva la manifestazione artistica nella città di Roma, l’influencer ha avuto un malore.

Alla luce di questo, ha ricevuto subito il supporto da parte del personale medico il quale era presente nel posto. A raccontare cosa è successo nel dettaglio è stata lei stessa attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L’influencer seguita da ben oltre 800.000 follower, ha dichiarato di aver sentito all’improvviso un malore. Queste sono state le sue parole:

Poi è finita così per un attacco di dolore acuto (tendo a sopravvalutare il mio corpo ultimamente). Ma tra intramuscolo di antidolorifico e barelle son comunque riuscita a sentire il concerto (e a sentirmi meglio soprattutto ahahah).

Fortunatamente non è accaduto nulla di grave all’ex fidanzata di Damiano David dei Måneskin. Attualmente, la donna si trova in ottime condizioni di salute e quello durante il concerto è stato solamente un malore temporaneo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri 🏳️‍🌈 (@giorgiasoleri_)

Giorgia Soleri: i problemi di salute

Tuttavia, da tempo Giorgia Soleri è costretta a combattere contro un problema di salute il quale colpisce la maggior parte delle donne. L’influecer soffre di vulvodinia ed endometriosi. D’altronde è stata sempre molto attiva nel porre l’attenzione con delicatezza su questa tematica. Nata nel 1996, è una delle maggiori esponenti femministi in Italia.