Giorgia Soleri, dopo l’inevitabile successo di Damiano David dei Maneskin, è uscita allo scoperto. Per la giovane modella di intimo era ormai impossibile nascondersi così ha deciso di far sapere a tutti che sì, effettivamente è lei la fidanzata del divo della scena musicale del momento.

La ragazza però, da quando è sotto ai riflettori, è costretta a rispondere ad alcune domande, ma senza problemi la modella si è raccontata a settimanale F, spiegando di non essere omosessuale:

Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!.

A distanza di qualche giorno dal coming out di Victoria De Angelis, anche la fidanzata di Damiano ha deciso di parlare chiaramente del suo orientamento sessuale. E ha anche spiegato perché è uscita allo scoperto con Damiano solo adesso:

Uscire allo scoperto è stata una scelta ponderata e consapevole. Mi prendo tutti gli oneri e onori di questo annuncio. Sono molto orgogliosa di stare con Damiano, è una persona che stimo davvero tanto. Abbiamo voluto aspettare che la storia diventasse solida. Ora lo è.

Della stessa opinione anche il giovane frontman dei Maneskin che ha spiegato di essere stanco dei paparazzi sotto casa:

Avevo i paparazzi sotto casa mattina e notte. Così, dopo quattro anni di relazione, ho fatto il suo nome. Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla.

Insomma, le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele. La relazione con Damiano rientra perfettamente negli standard della ragazza che, alla domanda della giornalista sulla sua posizione femminista spiega:

“Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?“