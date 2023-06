Giorgia Soleri, ritorno alla normalità dopo la fine della relazione con Damiano David: ecco cosa ha fatto

In queste ultime settimane Damiano David e Giorgia Soleri sono i personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di gossip. Nel corso delle ultime ore l’ex concorrente di Pechino Express ha condiviso alcune parole sulla sua pagina che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dopo il gossip in merito alla fine della relazione con Damiano David e le polemiche che l’hanno coinvolta dopo la morte di Silvio Berlusconi, Giorgia Soleri è tornata a far parlare di sé. Come già anticipato, l’ex fidanzata del frontman dei Maneskin ha condiviso alcune parole sulla sua pagina Instagram che non sono di certo passate inosservate.

Nel dettaglio, Giorgia Soleri ha rivelato di aver scoperto di nuovo i piccoli piaceri della vita quotidiana. Tra i tanti quelli, ad esempio, di prendere i mezzi pubblici. Queste sono state le sue parole a riguardo in un’Instagram Story:

In questi giorni, dopo anni probabilmente, ho ricominciato a prendere i mezzi pubblici… perché finalmente sto meglio. Sono felicissima perchè li amo!

E, continuando, l’ex fidanzata di Damiano David ha poi aggiunto:

Ci sarebbe da parlare anche del privilegio nel poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato x volte quindi per oggi niente pippone.

Dopo la fine della relazione con il frontman dei Maneskin, Giorgia Soleri è tornata alla normalità scoprendo i piccoli piaceri della vita di tutti i giorni.

Nel frattempo, non si ferma il gossip sulla fine della storia con Damiano David. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, la Soleri avrebbe iniziato, prima dell’annuncio della rottura con il frontman dei Maneskin, una relazione con un imprenditore. Queste sono state le parole dei due esperti di gossip a riguardo: