Giorgio Manetti in forma a 66 anni: “Ho cambiato dieta, ecco cosa mangio”

Giorgio Manetti si mostra in forma smagliante all’età di 66 anni svelando i segreti inaspettati della sua dieta. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ancora una volta torna a far parlare di sé grazie a suo fisico e all’alimentazione che quest’ultimo ha svelato negli ultimi giorni.

Ormai da tantissimi anni Giorgio ha deciso di abbandonare il programma di Canale 5 continuando però a commentare i comportamenti e le parole della sua ex fidanzata. Gemma infatti, ha distanza di tempo continua a partecipare a Uomini e Donne nella speranza di trovare il suo principe azzurro che purtroppo, sembra non arrivare mai.

I suoi comportamenti e gli atteggiamenti che possiamo vedere nelle puntate hanno più volte scatenato reazioni negative in Giorgio Manetti. Quest’ultimo ha commentato più volte in modo poco carino come Gemma si sia ‘ridotta’ per cercare un uomo.

Giorgio Manetti in forma a 66 anni: “Ecco il segreto della mia dieta”

Questa volta Giorgio Manetti non si trova al centro del gossip per le parole delle su Gemma ma bensì per via della sua perfetta forma fisica. All’età di 66 anni infatti, il cavaliere a confessato alcuni suoi piccoli segreti in merito alla sua dieta che, gli assicura un fisico ancora tonico e giovanile.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha confessato di iniziare la sua alimentazione con una buona colazione. Essa prevede un the o una tisana accompagnata da della buona frutta che, prosegue nel mangiare anche durante gli spuntini.

Giorgio ha poi spiegato di aver limitato se non tolto completamente ogni tipo di pasta, formaggi, dolci e i salumi per dedicarsi agli alimenti più sani e ricchi di fibre. Oltre a del buon cibo, l’ex volto del programma firmato Canale 5 ha svelato di fare delle lunghe passeggiate per circa 30 minuti.

Il volto noto del piccolo schermo ha così dimostrato di essere ancora in grande forma nonostante la sua età non giovanissima e rivelando i suoi segreti in merito alla dieta.