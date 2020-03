Giorgio Manetti per la prima volta replica alle accuse sulla presunta storia con Tina Cipollari Il Gabbiano vuole esprimere la sua opinione sulla presunta storia con Tina Cipollari, per la prima volta dice la sua durante un'intervista

Diverso tempo fa Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari ha fatto delle affermazioni dirette a Giorgio Manetti, senza ricevere risposta. Ora sembra invece che Il Gabbiano voglia esprimere la sua opinione. Giorgio Manetti era uscito dal Trono Over da almeno due anni. Aveva in precedenza intrapreso una frequentazione di circa nove mesi con Gemma Galgani durante la sua permanenza nel programma.

Ma già all’epoca si aveva qualche sospetto sul rapporto del Gabbiamo con l’opinionista Tina Cipollari. Si bisbigliava indiscretamente infatti che i due avessero avuto una storia. Ora finalmente, in un’intervista su “Tutto” Giorgio Manetti chiarisce la situazione.

Replica duramente le insinuazioni di Kiko Nelli:

“Sono tutte cavolate!“.

L’ex cavaliere non vuole passare per quello che non è ed ha voluto ricordare che non si è intromesso nelle relazioni dell’opinionista. Dice invece il Gabbiano toscano che tra lui e Tina Cipollari scorre piuttosto una grande amicizia. Insomma i due hanno solo un rapporto di stima reciproca e di sicuro non hanno nulla da nascondere.

Per sottolineare tutto questo aggiunge di essere andato spesso al negozio del marito dell’opinionista, definendolo “una brava persona”. Durante l’intervista il Gabbiano ha parlato del suo futuro lavorativo, anticipando diverse novità. L’ex tronista intende infatti trasferirsi in america.

Il motivo? Giorgio Manetti ha registrato un corto in lingua inglese, ed è intenzionato a presentarlo a Los Angeles. Qualche tempo fa il neo attore avrebbe parlato anche di Gemma Galgani, non risparmiando toni poco cortesi. Ha affermato infatti:

“Io sono felice con la mia compagna, lei invece è ancora lì, da dieci anni, da sola.“. Come la prenderà la dama torinese?.

Si può ritenere chiusa la polemica della presunta storia tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti?. Dalle accuse sollevate dalla sua acerrima nemica Gemma Galgani e l’ex marito dell’opinionista sembrerebbe proprio di no.