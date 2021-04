Giorgio Panariello difende gli animali: ecco l’appello dell’attore italiano

Giorgio Panariello difende gli animali, oggi come ieri. L’attore italiano, uno dei comici della scuola toscana tra i più amati e apprezzati da nord a sud del nostro bel paese, non ha mai nascosto il suo amore per i pets. Lui stesso ha diversi cani e spesso posta foto in cui è insieme a loro. Questa volta, però, il comico ha voluto lanciare un appello per sostenere la campagna di una nota associazione animalista.

La Lega nazionale per la difesa del cane ha lanciato una campagna per aiutare il gruppo nelle tante attività che da 70 anni portano avanti. Comprare cibo, assicurare cure veterinarie, dare assistenza, soccorrere, costruire nuovi rifiuti: tutte azioni per aiutare gli animali in difficoltà.

“Firma la tua dichiarazione d’amore” è la nuova campagna che la Lega nazionale per la difesa del cane ha ideato per sostenere con il 5 per mille le attività svolte, coinvolgendo anche noti personaggi del mondo dello spettacolo pronti a dare una mano e a metterci la faccia.

Tanti i volti noti che hanno prestato la loro popolarità per una giusta causa, aiutando LNDC Animal Protection a diffondere la sua campagna. Come Giorgio Panariello, che è anche presidente onorario dell’associazione.

L’attore ha anche scritto un romanzo, Non ti lascerò mai solo, che parla proprio di un cane di nome Poldo, trovato per strada e adottato da un single di successo. Giorgio Panariello ha accolto il primo cane, un pastore tedesco, di nome Zeus. E poi è arrivata Crusta, una trovatella.

Giorgio Panariello difende gli animali e la Lega nazionale per la difesa del cane

L’associazione ne ha bisogno per portare avanti il suo lavoro. Solo nel 2020 ha accudito 51.745 animali, soccorso 38.220 povere creature abbandonate. I volontari hanno trovato una casa a 12.328 i cani e gatti. Mentre sono state condotte 489 azioni legali per difendere i diritti degli animali.

Aiutiamoli ad aiutarli!