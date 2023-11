Giovanni Angiolini, dopo Michelle Hunziker il medico ritrova l’amore con un’ex protagonista di Uomini e Donne

Nel corso delle ultime ore il nome di Giovanni Angiolini è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso, pare infatti che il medico, nonché ex concorrente del Grande Fratello, dopo Michelle Hunziker abbia ritrovato l’amore al fianco di un’ex protagonista di Uomini e Donne.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati molti i flirt attribuiti a Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex compagno di Michelle Hunziker. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex gieffino abbia iniziato una frequentazione con un volto noto di Uomini e Donne.

Secondo gli ultimi rumors, la nuova compagna di Giovanni Angiolini è Viviana Vizzini, ex protagonista di Uomini e Donne ed ex compagna di Andrea Damante. A rendere pubblica la notizia è SDL Tv che, a tal riguardo, ha rivelato che:

Se da un lato Michelle Hunziker ha trovato l’ennesimo nuovo amore (lo stimato dottor Alessandro Carollo), dall’altro l’ultimo flirt ufficiale della Hunziker, ovvero il dottore Giovanni Angiolini è ripartito con un volto noto della cronaca rosa.

E, continuando con la rivelazione, SDL Tv ha poi aggiunto che:

Viviana Vizzini, che in passato ha frequentato Andrea Damante. Angiolini e la Vizzini non appaiono insieme sui social, ma in questo momento stanno condividendo un weekend d’amore in montagna in Trentino, presso l’esclusivo Chalet al Fos. Michelle, invece, è innamorata del suo nuovo dottore… lontana, lontanissima dai suoi ex storici.

Al momento, la notizia non è stata ancora confermata né smentita da parte dei diretti interessati. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.