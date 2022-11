Giovanni Angiolini si frequenta con Roberta Morise? L’indiscrezione

Dopo il clamoroso addio con Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini è tornato ad occupare il centro delle news. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, il noto medico chirurgo avrebbe inziato una frequentazione con l’ex di Carlo Conti. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Oltre ad essere un medico chirurgo molto famoso tra i vip, Giovanni Angiolini è diventato celebre nel mondo dello spettacolo anche grazie al fidanzamento con Michelle Hunziker. Tuttavia, qualche mese fa i due hanno deciso di separarsi. Adesso sembra che l’uomo abbia già voltato pagina in modo definitivo.

Infatti, dopo la rottura con la conduttrice svizzera, sembra che l’uomo abbia già rimesso in gioco i suoi sentimenti. Nel corso delle ultime ore sul web è spuntato un nome come una sua possibile frequentazione. Si tratta di Roberta Morise, ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola Dei Famosi e ex fidanzata di Carlo Conti.

A diffondere tale notizia sul web è stato il settimanale “Oggi”. Nella rubrica a firma di Alberto Dandalo, il noto giornale ha parlato di una possibile frequentazione con Roberta Morise. In ogni modo, ancora non è giunta nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati i quali preferiscono rimanere in silenzio. Si tratta solo di un’amicizia o è qualcosa di più? Non ci resta che scoprirlo!

Giovanni Angiolini: i motivi della separazione con Michelle Hunziker

La storia d’amore tra Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker è durata solo qualche mese. Stando ad alcune voci, a causare la loro separazione sarebbero stati i loro stili di vita troppo diversi: la Hunziker è mamma e nota imprenditrice mentre sembra che il medico chirurgo sia più concentrato sulla sua carriera.