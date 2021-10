Giovanni Ciacci ha rilasciato alcune dichiarino piuttosto imbarazzanti su una sua presunta relazione. Qualche tempo fa, l’opinionista di Barbara D’Urso ha spiegato di essere in procinto di sposarsi, con chi? Con il Principe Christian Selassié.

Qualche tempo fa, infatti, l’uomo aveva dichiarato apertamente di essere pronto alle nozze e ha raccontato di aver conosciuto questo nobile:

Ci siamo conosciuti e ci sposeremo il prossimo luglio. Lui è uno della casa regnante. Mi ha detto ‘sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale’. Questo ragazzo ha 30 anni ed ha molti pregi. Ovviamente abbiamo già fatto tutto. Quando mi ricapita alla mia età un principe così bello e bravo in tutti i sensi?

A distanza di mesi però, quel matrimonio non è mai avvenuto. Solo oggi Giovanni Ciacci ha raccontato tutta la verità a Oggi. L’uomo ha svelato che era tutta una truffa, o meglio, una strategia di vendita per il suo libro in uscita: