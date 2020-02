Giovanni De Pasquale e Luisana Simeoli dopo C’è posta per te, insultati sui social Giovanni De Pasquale e Luisana Simeoli, sono stati insultati sui social dopo C’è posta per te e costretti a sospendere gli account; ecco cos'è successo

Giovanni De Pasquale e Luisana Simeoli, la coppia che ha scaldato gli animi nella puntata del 15 febbraio 2020 di C’è posta per te condotta da Maria De Filippi sono stati aggrediti verbalmente e insultati sui social. L’ira delle persone è stata scatenata dalla loro reazione alle richieste della madre. Entrambi sono stati costretti a sospendere i loro account Facebook. Ecco cos’è accaduto.

La loro storia la conoscono ormai tutti. Giovanni De Pasquale e Luisana Simeoli erano stati invitati a C’è posta per te dalla mamma di lui, Flora, che ha provato a chiedere scusa per il suo comportamento e riavvicinarsi a loro. Ma la coppia ha deciso di respingere le sue richieste. Luisana Simeoli l’ha addirittura definita un mostro.

Un atteggiamento che non è piaciuto molto alle persone a casa che si sono riversate sui loro profili social per insultarli e minacciarli. Anche Maria De Filippi aveva preso posizione e li aveva ripresi duramente durante la puntata.

Migliaia di commenti hanno sommerso i loro profili social: sotto le foto e nei messaggi la gente ha iniziato ad infierire, condannando il loro comportamento.

Un utente aveva scritto:

“Un giorno sarai madre anche tu e spero che avrai un figlio maschio e che la fidanzata si comporti come te”.

Questo, però, era uno dei messaggi più tranquilli. Non è piaciuto per niente ai telespettatori il comportamento dei due fidanzati.

Per chi si fosse perso la puntata, cercheremo di riassumere brevemente quello che è accaduto. Flora, la madre di Giovanni De Pasquale aveva invitato in trasmissione lui e la sua fidanzata Luisana Simeoli. I due si erano conosciuti un po’ di anni fa e da 5 anni sono una coppia. Lui aveva un lavoro in un mercato ma i soldi non bastavano e ha deciso di diventare parcheggiatore abusivo.

Sua madre, però, non era d’accordo con questa sua scelta e, per cercare di farlo ragionare, lo allontana da casa. Giovanni De Pasquale va a vivere a casa della famiglia della fidanzata che lo accoglie. Pentita per il suo gesto dettato dall’amore, la madre Flora chiede perdono davanti a tutti ma loro non accettano le sue scuse e Luisana Simeoli, parlando di lei, la definisce un “mostro” e il figlio sembra essere d’accordo con lei.

Il seguito lo conoscete. La busta i chiude e o due vanno via. Ma la rete non perdona il loro comportamento e, così, i due sono costretti a chiudere il loro account Facebook.

Siamo sicuri che ci saranno ulteriori sviluppi su questa vicenda.

Torneremo con aggiornamenti.