Giovanni Iovino di Tu Si Que Vales si sfoga sui social: cosa è successo

Dopo essere stato preso di mira da alcune persone, Giovanni Iovino si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Nel dettaglio, il celebre volto mascherato di Tu Si Que Vales ha ricevuto domande inopportune le quali potrebbero sembrare innocenti ma non lo sono affatto. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Giovanni Iovino non le manda a dire a tutte le persone che non hanno la sensibilità per comprendere la sua condizione di nanismo. Mentre si trovava in discoteca, il celebre personaggio di Tu Si Que Vales si è trovato costretto a rispondere ad alcune domande fuori luogo.

Per esempio, qualcuno gli ha chiesto se fosse capace di guidare la macchina e lui, ironizzando, ha risposto con queste parole:

Il fior fiore delle domande è: “Ma come guidi?”. Allora, con le braccia bioniche per il volante. Poi mi taglio una gamba e ne metto una bionica. Ma che domande sono?

Alla luce di questo, il noto comico si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social ribadendo il fatto che molte persone parlano con molta superficialità della sua condizione di nanismo.

Giovanni Novino: chi è il volto mascherato di “Tu Si Sue Vales”

Giovanni Iovino è un noto attore e cabarettista nato nel 1995 a Nola, in provincia di Napoli. L’uomo ha iniziato la sua carriera come animatore per poi fare ingresso nel mondo della recitazione. Dopo aver mosso i primi passi in una compagnia teatrale di Nola, il comico ha partecipato ad una campagna pubblicitaria di “Dolce e Gabbana”.

Successivamente ha assunto piccoli ruoli in alcuni film e serie tv come per esempio “Gomorra”, “Napoli Velata”, “Pinocchio”, “Chi ha incastrato Babbo Natale?” e “Io sono Babbo Natale”. Attualmente, Giovannino è uno dei protagonisti di Tu si che vales in cui, insieme a Sabrina Ferilli, si rende protagonista di divertenti gag.