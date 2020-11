Giovanni Longobardi attacca Gianni Sperti: "Non permetterti di insinuare cose su di me"

Continuano le discussioni tra Giovani Longobardi e Gianni Sperti. Nella scorsa stagione, Giovanni è stato uno dei cavalieri di UeD e, nel corso delle puntate, non sono mancati gli scontri del ragazzo con gli opinionisti. In quell’edizione, il cavaliere aveva intrapreso una relazione con Veronica Ursida.

FONTE STUDI UeD

I due, decisero di lasciare la trasmissione per viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Qualcosa tra loro non è andata per il verso giusto, infatti pochi mesi dopo i due si sono lasciati. Oggi l’ex cavaliere, però, continua a scagliarsi contro l’opinionista del programma di UeD: Gianni Sperti. Cosa è successo? Andiamo per ordine e cerchiamo di capire.

FONTE WEB

Giovanni Longobardi, pochi giorni fa, ha postato sulle sue storie Instagram parole di rimprovero proprio contro Sperti e lo ha fatto senza peli sulla lingua. A quanto si evince da ciò che ha scritto, pare che l’opinionista abbia nuovamente parlato dell’ex cavaliere e che questo abbia di fatto scatenato l’ira di Longobardi.

Infatti quest’ultimo ha scritto e pubblicato parole forti contro l’ex ballerino, come:

“Ancora parli di me?, ancora che dici mi***te? Tu non sai niente. Stai attento ti avviso per l’ultima volta”.

FONTE INSTAGRAM

Ma non solo, il post è chiaro e prosegue: “Non permetterti d’insinuare cose sul mio conto. Tipo quella del parcheggio, non ti permettere proprio. Hai già detto tanto. Non ti avviso più poi partono le querele”. Alla fine del post, è arrivata una frecciatina che lascia intendere molto più di ciò che scrive.

FONTE STUDI UeD

Infatti l’ex cavalieri non si è lasciato pregare e ha spiegato: “Nel parcheggio come cani in calore lo fai te ricordati! Vedi che so più cose io di te che tu di me. Il tuo amichetto chirurgo di Napoli! Fai il bravo”. Nessuna replica, ancora, da parte di Gianni Sperti. Un post diretto e senza mezzi termini, quello di Giovanni Longobardi, che solleva polemiche e tanti dubbi.