Giovanni Muciaccia, ve lo ricordate? Ecco dove vive e cosa fa oggi

Giovanni Muciaccia è uno dei personaggi più amati di sempre. Il suo programma, Art Attack, ha fatto innamorare moltissime persone e dopo tanti anni ne sentiamo ancora la mancanza. In questi giorni l’artista ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Repubblica’ dove ha raccontato la sua nuova vita dopo aver detto addio al mondo della televisione. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Inizia con queste parole l’intervista che Giovanni Muciaccia ha rilasciato al noto quotidiano ‘Repubblica:

All’inizio portavo in giro i laboratori di Art Attack poi in un attimo il pubblico è cresciuto. Mi seguono tre generazioni, i più piccoli hanno 13 anni, i più grandi, ora 35enni, sono gli stessi che ne avevano 8 quando guardavano il programma.

L’artista ha poi rivelato di essersi ben ambientato nei social Facebook, Instagram e Tik Tok. Queste le sue parole:

Nel corso dell’intervista Giovanni Muciaccia ha poi svelato di voler tornare ad essere il protagonista di un programma tv:

Di televisione ne ho fatta tanta, credo di detenere il record di programmi per ragazzi. Le ultime cose che ho registrato su Rai2 sono state Sereno Variabile, 5 cose da sapere, La Porta Segreta, poi è cambiato il direttore e il nuovo ha immotivatamente chiuso una serie di programmi tra cui i miei. Uno non era neanche andato in onda.