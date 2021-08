Anche in piena estate, la campagna vaccinale prosegue. Ma ci sono ancora che non sono fiduciose del vaccino, alcuni di questi sono categoricamente no vax. Ora, Giovanni Terzi, il marito di Simona Ventura, ha pubblicato un video che ha fatto molto discutere.

L’uomo ha parlato dei suoi problemi di salute che sono piuttosto gravi e spiega come un no vax potrebbe mettere a repentaglio la sua vita. Il compagno di Simona Ventura sa benissimo che le sue parole sarebbero fatto discutere.

Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni. Da un anno mi sto cercando di curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono a -40% di capacità polmonare.

Poi è entrato nel dettaglio e ha spiegato qual è la sua malattia. I polmoni sono la parte lesa e il virus potrebbe essergli fatale.

Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto perché la mia situazione è diversa ma per ora tutto è sotto controllo.