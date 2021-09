Giucas Casella è uno dei nuovi arrivati nella casa del Grande Fratello VIP, lo showman si è già lasciato andare a lunghe confessioni ricordando il periodo della sua gioventù. Non sempre è stato tutto semplice, i momenti di crisi non sono mancati.

Tra le confessioni nel reality, avrebbe confessato di aver incontrato Amanda Lear quando lei aveva un altro nome e ha spiegato:

Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, sono stato un anno lì. Poi ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare?. Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai.