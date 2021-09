Ieri sera tra i nuovi ingressi in casa c’è stato anche quello di Giucas Casella. Il mago e intrattenitore ritorna in un reality dopo aver partecipato per due edizioni all’Isola dei Famosi. Per lui Alfonso Signorini ha riservato due scherzi. Prima lo ha abbandonato in auto per qualche ora (“Stavo per impazzire“), poi una volta in casa ha fatto nascondere tutti gli altri coinquilini.

Fonte: Mediaset

“Ma dove sono tutti? Possibile che sono andati via? Ma ho tutta la Casa per me?” – ha urlato spaesato. Ma improvvisamente sono usciti fuori gli altri concorrenti con la più felice di vederlo che è stata Francesca Cipriani. La showgirl l’ha travolto completamente facendolo cadere sul divano. Da casa l’irruenza di Giucas è già adorata da molti e sui social sono tanti i commenti di apprezzamento per il suo ingresso. Durante la notte poi Giucas si è lasciato andare a delle dichiarazioni sul suo passato.

Fonte: Mediaset

Parlando con i suoi compagni di avventura, ha raccontato di quando a 25 anni ha vissuto una piccola crisi per via del suo lavoro. Nell’occasione ha tirato in ballo anche Amanda Lear facendo una rivelazione scottante.

“Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, sono stato un anno lì. Poi ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare? Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai” – ha svelato l’illusionista.

Fonte: Mediaset

Insomma anche Giucas Casella alimenta i sospetti che la Lear sia nata uomo e si chiamasse Peki D’Oslo. Staremo a vedere se la cantante decida di replicare o meno.

