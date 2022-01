Ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad una reazione inaspettata da parte di Giucas Casella. Siamo sempre stati abituati a vedere l’illusionista scherzare e di buon umore, ma ieri ha perso letteralmente le staffe.

Tutto è avvenuto durante la resa dei conti con Nathaly Caldonazzo che continua a reputarlo poco sincero e che ha detto di continuare a votarlo finché resterà nella casa perché secondo lei anche lui fa lo stesso.

“Finché sto qui voterò Giucas. È falso, poi fa sempre il finto tonto, mi ha scocciato” – ha detto Nathaly.

Fonte: Mediaset

“Ma secondo te io posso nominare i miei compagni con cui sto qui da quattro mesi e non nomino te?” – ha risposto Giucas. Poi, si è alzato in piedi e ha urlato all’indirizzo della showgirl: “Non dire falso a me. Non ti permettere, perché io non sono falso. Sei tu farfallona, che non mi hai salutato. Non sopporto le bugie”.

Giucas è apparso fuori controllo e mentre la donna era calmissima e voleva chiarire, lui ha perso letteralmente le staffe braitando e piangendo. “Sei bugiarda, falsa. Non me lo merito questo, scusate” – ha detto prima di andarsene in camera da letto dove Katia ha cercato di calmarlo.

Alfonso Signorini sorpreso dalla reazione di Giucas è intervenuto dicendo:

“Sei una persona esemplare, con Nathaly non vi prendete come accade nella vita. Non devi prenderla così. La salute è una ed è sacra. Siamo l’insieme di tanti caratteri, hai dimostrato di essere fumantino, però la mia raccomandazione è di non prendertela perché non ne vale la pena”.

Così dopo qualche minuto l’illusionista è tornato in salotto insieme a tutti gli altri.