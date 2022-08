Giucas Casella e i problemi con la ex, mamma di suo figlio: “Con me ha chiuso”

Giucas Casella è uno dei personaggi televisivi ed illusionisti più amati. La sua popolarità è cresciuta molto negli ultimi mesi grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Giucas ha saputo farsi apprezzare per la sua simpatia e genuinità tanto da arrivare dritto in finale. Il mago ed illusionista si è fatto amare sia dai suoi colleghi che dal pubblico a casa.

Fonte: web

Nel corso dei mesi rinchiusi in casa non sono mancati per Giucas momenti in cui ha raccontato il suo passato. Come quelli in cui ha parlato di suo figlio James a cui è molto legato.

James è nato da una relazione che l’illusionista ebbe con una modella inglese, Carol Tor, che però per inseguire il suo sogno di carriera preferì rinunciare alla crescita del bambino.

James è quindi cresciuto insieme a suo papà Giucas e per questo tra i due c’è un rapporto molto speciale. Oggi James è diventato a sua volta padre ed è un medico molto affermato.

Lui stesso ha raccontato di non aver mai avuto rapporti con la madre. Ma tempo fa Barbara D’Urso cercò di far riavvicinare il figlio di Giucas Casella a mamma Carol.

Lo fece invitando nel suo salotto di Canale 5 proprio l’ex modella inglese con lo scopo di fargli riallacciare i rapporti con il figlio. Il tentativo però fu vano per colpa anche di alcune dichiarazioni che fece Carol e che mandarono su tutte le furie sia Giucas che il figlio.

Carol ammise di aver avuto difficoltà nel crescere il figlio e nell’avere rapporti con lui anche a causa di Giucas. Queste parole fecero arrabbiare molto la famiglia Casella che ribadì come sia stata lei a voler abbandonare il figlio e mai nessuno gli ha impedito di essere presente.

Da quel momento non solo James non ha voluto più sapere della mamma, ma anche i rapporti tra lei e Giucas sono diventati glaciali.

Questo è stato confermato dallo stesso illusionista nel corso di un’intervista rilasciata a Vero. Giucas si è detto rammaricato perché il suo desiderio era proprio quello di far recuperare il rapporto tra il figlio e la madre.

“Purtroppo, dopo le sortite da Barbara d’Urso, dove ha affermato che io non le lasciavo vedere James, lui con lei ha chiuso. Ha sempre potuto vedere James liberamente. Questa rottura tra loro mi turba. Ho un sogno: che sia il nipotino, il nostro piccolo Giacomo, a favorire un nuovo rapporto tra di loro, a fargli fare pace” – le parole di Giucas Casella.