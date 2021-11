Giucas Casella sta mentendo? Il retroscena sul suo assistente

Giucas Casella è uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il famoso illusionista è uno dei pochi a non essere andati ancora nemmeno una volta in nomination. Nel corso della scorsa puntata ha ricevuto una splendida sorpresa: ha potuto riabbracciare la sua cagnolina Nina.

A portarla a Giucas è stato quello che per tutti è il suo assistente: Giuseppe. L’uomo da oltre 30 anni è il suo fidato segretario, collaboratore e assistente in tutti gli spettacoli televisivi, in piazza, in Italia e all’estero. Ma nelle ultime ore sul web sta avanzando una strana indiscrezione che vedrebbe l’uomo non essere l’assistente di Giucas, ma qualcosa di più.

A far emergere la notizia è stata la famosa influencer Deianira Marzano. “Antonella Mosetti sta dicendo che Giuseppe, il giovane che ha portato il cane a Giucas in realtà è il suo compagno da una vita” – queste le parole scritte su Instagram che hanno lasciato tutti senza parole.

Giucas nella casa del Grande Fratello ha avuto modo di aprirsi completamente confessando in passato di esser andato anche con uomini. Non sappiamo se questa sia la verità visto che fino a prova contraria tutti sanno che Giuseppe è il suo agente e chissà se Alfonso Signorini deciderà di indagare su quanto emerso proprio sui social nelle ultime ore.

Fonte: web

Le parole di Amedeo Goria su Giucas Casella

Anche Amedeo Goria che ha condiviso per alcune settimane lo stesso tetto nella casa di Cinecittà ospite del format “Stai con me” parlando di Giucas ha detto: “Avrei tante cose da dire su Giucas Casella!. Un po’ ci è un po’ ci fa. Io e Aldo Montano non crediamo tantissimo ai suoi esperimenti. Per esempio Alex mi ha detto che una volta si era rinchiuso in sauna con lui ed era rimasto coinvolto” – ha detto Amedeo a riguardo Giucas.