Giucas Casella vittima di uno scherzo: scoppia il caos in casa

Giucas Casella è stato uno degli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Personaggio dalle mille sfaccettature ha da subito legato con tutti i coinquilini. Ma questa notte è stato vittima di uno scherzo orchestrato per bene da parte di Aldo Montano.

Fonte: Mediaset

Nella casa si sa che gli scherzi sono all’ordine del giorno, anche per vincere la noia che a volte diventa davvero insopportabile. Dopo il tentativo di scherzo finito male fatto a Katia Ricciarelli, questa volta ad essere preso di mira è stato appunto l’illusionista Lo scherzo è avvenuto in camera da letto. Aldo Montano ha sistemato il lenzuolo in modo che Giucas Casella non riuscisse a infilarsi sotto le coperte. Inutile dire che la vittima della burla ci è cascato e ha scatenato risate e urla a non finire.

Gli altri inquilini sentendo il baccano sono accorsi in camera e una delle più attive è stata Francesca Cipriani che ha iniziato a prendere a cuscinate il povero Giucas, che poveretto è stato al gioco. Ma non appena la situazione è tornata alla normalità e Giucas si stava spogliando per andare a dormire, ecco che tutti hanno iniziato a cantare la canzone del film cult “9 settimane e mezzo“. Insomma una notte movimentata per la casa.

Aldo Montano abbandona la casa del Grande Fratello Vip per impegni istituzionali

Intanto l’artefice di questo scherzo Aldo Montano ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. A darne notizia la stessa produzione sui suoi profili social.

“Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena” – si legge nel comunicato.

Non è ancora chiaro cosa debba fare lo schermidore, probabile debba partecipare alla cerimonia al Quirinale con il presidente Mattarella insieme a tutti i medagliati della scorsa olimpiade di Tokyo 2020.

