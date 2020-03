Giulia Arena protagonista di “Bella da morire”, una nuova fiction RAI Giulia Arena, Ludovica nel "Il Paradiso delle Signore", si mette in gioco nella fiction "Bella da morire" con Cristiana Capotondi e Lucrezia Lante della Rovere

La giovane e splendida attrice Giulia Arena che ci delizia ogni giorno su Rai Uno nella serie televisiva “Il Paradiso delle Signore” impersonificando il ruolo della bellissima, avvenente ed aristocratica Ludovica, ha deciso di sfidare un nuovo personaggio per una nuova fiction Rai, “Bella da morire” dove reciterà al fianco di due attrici di grande caratura e personalità, Cristiana Capotondi e Lucrezia Lante della Rovere.

“Bella da morire”, la nuova fiction che uscirà a breve sul teleschermo, vede Giulia Arena nel ruolo di una delle principali protagoniste. Si tratta di una serie tv nè morbida nè leggera ma di una serie che parla di tematiche di impatto e rilievo come quella più angosciante del femminicidio a cui, una volta per tutte, si deve dire basta.

La serie sarà quindi caratterizzata da personaggi femminili di grande spessore e dal carattere molto forte. La scelta del regista Andrea Maioli è stata coraggiosa: tematica complessa da sviluppare e da trattare al fine di raccontare una storia che dia l’esempio.

Le altre protagoniste della serie sono come anticipato, Cristiana Capotondi che rivestirà il ruolo di Eva Cantini, una solerte e sagace ispettrice di polizia il cui compito è quello di indagare sulla sparizione di alcune donne e Lucrezia Lante della Rovere, nella fiction Giuditta, che interpreta il ruolo da procuratore capo del commissariato.

Tornando a Giulia Arena, nella fiction Gioia Scuderi, è stato consegnato un ruolo davvero rilevante. L’attrice interpreta una giovane e conturbante showgirl che vede svanire in un attimo tutti i suoi sogni sparendo nel nulla senza lasciare traccia alcuna.

Dopo la scomparsa della figlia, il padre decide di chiamare la polizia al fine di far aprire le indagini per la ricerca. Nella serie è anche un altro il personaggio degno di nota, come Anita, il medico legale fondamentale per la buona riuscita delle indagini interpretata magistralmente dall’attrice Margherita Laterza. Infine, ad aiutare nelle indagini ci sarà l’attore Matteo Martari noto per il suo ruolo nella seguitissima fiction rai “Un passo dal cielo” che interpreterà Marco Corvi.