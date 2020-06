Giulia Bevilacqua: è arrivato il secondo figlio Edoardo L'attrice Giulia Bevilacqua già mamma di Vittoria nata nel 2018, ha partorito il secondo figlio Edoardo nato dall'amore per il compagno Nicola Capodanno

Giulia Bevilacqua, attrice di Distretto Di Polizia, ha pubblicato su Instagram la lieta notizia: è arrivato il secondo figlio Edoardo nato dall’amore con il compagno Nicola Capodanno. La famiglia quindi si allarga e la primogenita Vittoria ha un piccolo fratellino.

“Tornare a casa non è mai stato così bello!!! Con Edoardo appena nato e Vittoria che ci aspettava piena di entusiasmo.

Ben arrivato Edo! Mi sei mancata tanto Vitto! Vi amo tantissimo!” Queste sono le parole di Giulia Bevilacqua nella didascalia del post pubblicato su Instagram dove si vede il piccolo Edoardo dentro la carrozzina. La sorellina Vittoria lo guarda estasiata e sorridente mentre la mamma si mostra radiosa e felice.

La prima gravidanza di Giulia Bevilacqua era stata condivisa dall’attrice sui social. La neo mamma ha infatti sempre deciso di far partecipare i suoi fan e followers alla sua vita compresi gli eventi più importanti come la nascita di un figlio. Il pancione, i primi acquisti per il piccolo Edoardo è stato tutto postato sui social. “Eh sì amore mio, è in arrivo un fratellino” aveva scritto Giulia Bevilacqua in una foto dove si accarezzava il pancione accanto alla figlia Vittoria.

Molti sono stati i personaggi e fan che hanno fatto le felicitazioni e le congratulazioni alla futura mamma bis, emozionata ed elettrizzata come non mai per questa nuova avventura. Dal 2017 Giulia Bevilacqua è spostata con Nicola Capodanno, noto giornalista; i due si sono spostati a Positano esattamente 3 anni dopo il loro primo incontro accaduto nel corso di una festa.

“Eravamo seduti sullo stesso pouf, schiena contro schiena -aveva raccontato Giulia Bevilacqua circa l’incontro con il marito – ci siamo girati ed è stato come se lo conoscessi da sempre, è scattato un senso di familiarità“. Ora che è nato Edoardo, la coppia potrà godersi nuovamente la magica ed unica avventura di essere ancora una volta genitori.